Czy ci ludzie cofnęli się w rozwoju i nie wiedzą że różne zdjęcia i filmy są za darmo w internecie?



Mam nadzieje że jak najszybciej te dziewczyny zostaną wyparte przez AI i będą musiały iść do normalnej pracy. Chyba że dostaną od rządu odprawy i 5 lat płatnego urlopu żeby się mogły przekwalifikować...