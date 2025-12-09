Polacy wydali w 2025r ponad 87 mln $ na onlyfans, Finlandia liderem per capita.
W pierwszej 3. znajdują się USA z ponad 2,6 mld $, Wielka Brytania z ponad 0,5 mld $ i Kanada. Ponadto Warszawa znajduje się na 13. miejscu w rankingu najwięcej wydających miast europy i 18. miejscu wśród wzrostów wydatków (prawie 80.000 $ na 10.000 mieszkańców). Polska znajduje się na 49. miejscu..znin
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 122
- Odpowiedz
Komentarze (122)
najlepsze
XD
Kto płaci za only fans? marsjanie?
Cała ta kulturowa zaraza przylazła zza oceanu, będzie to kontrowersyjne co napiszę ale uważam USA za jeden z najbardziej zdegenerowanych moralnie panstw na świecie.
Mam nadzieje że jak najszybciej te dziewczyny zostaną wyparte przez AI i będą musiały iść do normalnej pracy. Chyba że dostaną od rządu odprawy i 5 lat płatnego urlopu żeby się mogły przekwalifikować...
Sprawne AI będzie też umiało odpisywać. Pewnie już teraz na takim twitterze kłócą się polityczne boty.
Ale też np. możesz "porozmawiać" z twoją idolką. Oczywiście nie rozmawiasz z nią bo ona tobą gardzi, ale rozmawiasz z hindusem który za dwa dolary za godzinę flirtuje z tobą i naciąga cię na dodatkowe zakupy. Albo nawet tyle nie tylko rozmawiasz z chatbotem.