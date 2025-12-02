Polacy masowo opuszczają Wielką Brytanię. Coraz więcej wraca do kraju
Najnowsze dane brytyjskiego urzędu statystycznego pokazują, że coraz więcej Polaków decyduje się na powrót z Wielkiej Brytanii. Zmiany w polityce migracyjnej oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza sprawiają, że saldo migracji wyraźnie się kurczy.gerwazy-oko
Komentarze (102)
W UK Jestem zwykłym operatorem na maszynach a udaje mi się odłożyć miesięcznie 8.500 zł. Pracując od 7:30 do 16:00 od pon do piątku
Ceny żywności, paliwo są na podobnym poziomie jak w Polsce .
Niedawno nawet ktoś mi napisał że nie mam prawa pisać co pisze bo nie przebywam na terytorium
Co dokladnie uwazasz za brednie?
@katab Ale przecież będą odprowadzać składki od swojej pracy w Polsce, więc?
Wiadomo w UK nie jest bezpiecznie ale napewno nie jest tak zle zeby od razu wracac do Polski na minimalna
@KieszonkowyChad92: jak jedyne umiejętności i kompetencje to pakowanie kartonów to nigdzie nie zarobisz
@wesolymarcin: Też się kiedyś z tego śmiałem po wyjeździe do UK, a sam teraz czasem tłumaczę wyrazy z angielskiego na polski, bo po prostu zapominam języka po kilkunastu latach mieszkania tutaj.
W UK, tutejszy NFZ (NHS) działa podobnie jak w Polsce; w okolicach Londynu ceny domow to kosmos - £500k za 3 sypialnie z salonem; wynajem czegos takiego to okolo £1500-£1800 plus rachunki. Wiec nawet gdy sie ma 2x tutejsza srednia krajowa (około £2.4k na reke - to nie jest tak kolorowo z rodzina)
Jak ro się mówi UK to jak taki przestarzały 5-gwiazdowy hotel, który od 25 lat nie jest remontowany.
