Mieszkam teraz w UK, ale zastanawiam sie nad powrotem głównie z perspektywa zalozenia rodziny.

W UK, tutejszy NFZ (NHS) działa podobnie jak w Polsce; w okolicach Londynu ceny domow to kosmos - £500k za 3 sypialnie z salonem; wynajem czegos takiego to okolo £1500-£1800 plus rachunki. Wiec nawet gdy sie ma 2x tutejsza srednia krajowa (około £2.4k na reke - to nie jest tak kolorowo z rodzina)