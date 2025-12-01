Kamera nie chroni, lecz zdradza. Setki tysięcy nagrań w rękach przestępców.
Policja w Korei Południowej zatrzymała cztery osoby podejrzane o zhakowanie ponad 120 tysięcy kamer monitoringu w domach i firmach. Zgromadzone przez przestępców nagrania były wykorzystywane do produkcji i sprzedaży materiałów o charakterze seksualnym na zagranicznej stronie internetowej.gerwazy-oko
Można kupić nie chińskie, tylko to więcej kosztuje, to raz. Dwa, można kupić chińskie, wsadzić do VLANu bez dostępu do
A jak komus to przeszkadza to niech bedzie kamerka offline do wgladu tylko jak cos sie stanie.