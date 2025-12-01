Wyjeżdżał z posesji, przejechał po 37-latku.
Lubelscy policjanci poszukują świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło 25 listopada po godz. 15:30 w Turce. Kierujący VW Crafterem, wyjeżdżając z posesji, przejechał po 37-letnim mężczyźnie. Pieszy zginął na miejscu. Kierujący pojazdem po tym zdarzeniu nie zatrzymał się i nie udzielił pomocygerwazy-oko
Komentarze (20)
@hunteriarz: Albo jakby to była jego matka, to co wtedy?
BTW W artykule piszą, że dopiero ustalają czy pieszy szedł czy leżał na drodze. Jak leżał, a przy wyjeździe były jakieś wertepy, to faktycznie Crafterem mógł nawet nie rozróżnić, czy go bujnęło na człowieku czy na jakiejś nierówności.
@cibronka: xD
Debil czy co?
@obrazek: Jak kiedyś nieumyślnie spowodujesz wypadek to zacznij się tak tłumaczyć. Później napisz tutaj przez ile miesięcy siedziałeś na obserwacji na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego i czy było fajnie.