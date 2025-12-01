bezprawie kontrole pieców: wystąpienie do RPO i formularz sprzeciwu kontroli
Urzędnicy i przedstawiciele pomp ciepła wciąż nachodzą ludzi nakłaniając do likwidacji pieca. W linku treść mojego wystąpienia, wysłane w dniu 1 grudnia 2025 do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz formularz sprzeciwu wobec bezprawnej kontroli pieca/kominka.badtek
Komentarze (83)
mówię, że przez całą zimę w ogóle nie grzeję, bo lubię jak jest zimno i uwielbiam widok jak mojej żonie sterczą c---i
mina urzędasów bezcenna
@rafsafs: Musiałeś mieć wcześniej naprawdę strasznie gówniany piec. Te 90% kocioł 5 klasy to tylko w laboratorium jest w stanie osiągnąć. Poza tym skoro kotły gazowe już zaczynają być na cenzurowanym to w kolejnej iteracji ten twój hiper duper ekokocioł też stanie się kopciuchem - max 10 lat i wymiana.
nieno w zajebistymi miejscu jesteśmy nie ma co, żaba ugotowana