Sam byłem kiedyś świadkiem takiej sytuacji - dwa pieski dla zabawy zagryzły sarnę i poszły się dalej bawić merdając ogonkami. Żadne bezpańskie, znam właścicielkę. Niedawno słyszałem jak z dumą opowiadała w towarzystwie ile to chronionych zwierząt jej kotek do garażu nie znosi, także chyba uważa takie zabawy za normalne.