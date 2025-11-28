Wypisał pacjentkę do domu - po kilku dniach zmarła. Wyrok dla lekarza.
Karę 8 mies więzienia w zawieszeniu na rok usłyszał lekarz ze szpitala w Jaśle na Podkarpaciu, który wypisał 32-letnią pacjentkę do domu, po operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego. Kobieta po ośmiu dniach zmarła. Medyk został uznany winnym nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia.gerwazy-oko
Komentarze (23)
najlepsze
@maniek-maniewski 40 lat doświadczenia wg. artykułu...
Zawsze są naciski dyrekcji aby pacjentów wypisywać.
Można by oczywiście każdego trzymać i obserwować miesiącami .
Ale kto będzie to finansował ? No i takie sprawy będą się zdarzać .
Wypisywanie to odwieczny problem na oddziale - finalnie odpowiedzialność ponosi ordynator.
Z
Z innej beczki: wiesz co, nie pier.ol.
@amb123: I co z tego? xD Lekarzy brakuje to oni moga robić co chcą. Nagle doktury takie strachliwe że boją się dyrekcji?