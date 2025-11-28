Legendarny Hotel Forum w Krakowie
Kiedy ostatnio wieczorem spacerowałem po Krakowie, moją uwagę przykuły światła palące na najwyższej kondygnacji dawnego hotelu Forum, budynku, który od lat uchodził za zamknięty i zapomniany. Zaintrygowany tym widokiem, następnego dnia postanowiłem sprawdzić, co dziś dzieje się w tym miejscu.nightmeen
Komentarze (47)
najlepsze
- wybudowali najnowocześniejszy hotel w Polsce w mega prestiżowej lokalizacji
- zamknęli go z powodu "zalewania piwnic"
mimo to, ten budynek stoi 37 lat i nic wielkiego się z nim nie dzieje
i ktoś jeszcze za te puste przestrzenie cały czas płaci
Miałem okazję tam być w kwietniu i bodajże wrześniu i już był zupełnie inny rozkład na parterze.
Ta konstrukcja to taka drzazga, że nie potrafią sami zadecydować czy go zrównać z ziemią czy utrzymywać dalej. Niby konstrukcja nie pozwala na pełne użytkowanie ale na parterze i szczycie jednak wolno ( ͡° ͜ʖ