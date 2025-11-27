Faworyzują dziewczynki w unijnym programie? Gmina odpowiada na zarzuty
Dziewczynki otrzymują dodatkowe 5 pkt za płeć w rekrutacji do programu "Edukacyjny Maraton Kompetencji" w Pszczynie. Oczywiście gmina nie widzi problemu...konkarne
Wygląda na to, że bycie zdrową dziewczynką to o 67% więcej upośledzenia niż bycie osobą upośledzoną.
Obawiam się, że upośledzenie niepełnosprawnej dziewczynki matematycznie zmierza ku nieskończoności.
"1. «wyrównanie szans przeciwników przez stworzenie słabszemu z nich lepszych warunków; też: zawody, w których stosuje się takie wyrównanie szans»"
Czyli mamy czarno na bialym pokazane ze kobiety i mezczyzni nie sa rowni :DDD
absolwentka @LO3Pszczyna
Uzależniona od koncertów, miłośniczka herbaty przy klubowej piłce nożnej. Gaduła, nie wstydzi się swoich opinii, zmienia przyzwyczajenia. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, studentka Zarządzania w Turystyce i w Sporcie, szefowa Redakcji Muzycznej Radia 1.7 AGH. W wolnym czasie wieczna wolontariuszka. https://www.ted.com/tedx/events/54678
Pozostaje ci skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich (ma możliwość zbadania czy regulamin jest zgodny z art 32 i
Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają