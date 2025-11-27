ooo kolejna instytucja czy tam władza która oficjalnie twierdzi że dziewczynki/kobiety są niepełnosprawne i potrzebują dodatkowego supportu aby dorównać chłopakom/facetom...:) Natury nikt nie oszuka kobiety są do rodzenia dzieci i ich wychowywania ale przez ostatnie kilka dekad namieszoło się w głowach bo myślą że mogą być facetami (zawodowo i społecznie ale do tego jednak potrzebują ułatwień np jak wyżej) no i cześć giniemy za 80-100 lat przy obecnej demgrafii nas nie będzie Pokaż całość