Pomiar prędkości na łuku drogi z 270m bez statywu XD I jeszcze się tym chwalą...
Policja z Drawska Pomorskiego wykonuje nieprawidłowy pomiar prędkości na łuku drogi, bez statywu z odległości 270m i jeszcze się tym chwali na Facebooku wrzucając nagranie XD (Dowodowy pomiar tego miernika to 100m bez statywu. Post komendy: https://www.facebook.com/share/r/1AWLr6ez3Q/Zaklad_Gospodarki_Odpadami
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
jak masz wujka w milicji to istnieje :)
Takie mandaty po 100-200zł to jest istne eldorado, bo nawet wiedząc, że mam rację, to przykro to brzmi, ale bym odpuścił. Zapewne z góry by przyszedł wyrok, że mam zapłacić, potem pisz od tego odwołanie. Dojdzie do rozprawy, to zapewne dzień
@pisk: w Austrii i Szwajcarii często jest tak, że gdyby jechać zgodnie z limitem, to by się wypadło z drogi. Jest też o wiele mniej żonglerki ograniczeniami i można jechać stałą prędkością ogromne dystanse. I to prędkością większą niż byłaby w takim samym miejscu w
https://www.facebook.com/reel/4345153975760079