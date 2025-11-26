Urzędnicy pracują "ponadprzeciętnie"? Nagrody robią wrażenie
Wychodzi na to, że niemal wszyscy urzędnicy pracują ponadprzeciętnie i wykazują się wyjątkowo dużym zaangażowaniemnixodus
@sylwke3100: Przez podwyżki płacy minimalnej często okazuje się, że nowo zatrudniony urzędnik zarabia mniej niż sprzątaczka tuż przed emeryturą myjąca kibel z którego w pracy urzędnik korzysta. Inna sprawa, że o ile w urzędach wojewódzkich takie oszczędności może się i znajdą to już jak samorząd jest pod kreską bo np. Warszaaaawaaa nie doszacowała
firma: Płacimy ch^$owo, bo takie są regulacje z góry. Jednak są dodatki, nagrody, 13tka, to choć trochę się wyrówna.
Ktoś: no dobra, jak tak, to się zgodzę.
Ps. Strzał nr 2. Te 10k to pewnie dla pana dyrektora? dla pani jadzi, 500zł brutto?
w szkołach kiedyś było to samo (teraz to nie wiem), znajoma podstawowej pensji miała gunwo, ale jakieśtam dodatki dostawała
raz w ramach premii wszyscy nauczyciele dostali kołdry xD
W niektórych miejscach możesz zdobyć unikalne kompetencje, które sprzedaż na rynku z nawiązką.
Szkoda ze banda idiotow w swojej propagandzie nie napisze ile od.....
Bo że dyrektor sobie da 10k to jasne a urzędnikom pewnie 200 brutto a media kręcą aferę
jak wyglądają fakty:
instytucje typu urzędy mają swój budżet roczny
np 200 pracowników , po 8 k na osobę brutto