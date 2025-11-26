Kolejny przypadek gdzie microsoft sam doklada cegielke do odchodzenia ludzi od jego ekosystemu :P wincyj hindusow, mniej testowania, co zlego moze sie stac



dziwne zwlaszcza w kontekscie "ok nie walczymy juz o dominacje konsol, mamy game pasa, uslugi, abo, kupujcie sobie to i grajcie gdzie chcecie"

no ale gdzie mamy grac skoro w konsolach przegrali a na pc game pass jest tylko na windowsie ktory zaczyna byc przeciwko graniu :P



z drugiej strony, nic tutaj Pokaż całość