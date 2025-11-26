Spadek FPS nawet o 50% na kartach Nvidia przez aktulizację Windows 11
Po październikowej aktualizacji Windows 11 liczba FPS w grach dramatycznie spadła. DigitalFoundry sprawdziło skalę problemu i okazuje się, że na kartach Nvidia spadek sięga nawet 50%. Nvidia wydała pilny hotfix, chociaż to Microsoft zawalił. Poprawka jest jednak w wersji beta i może generować...jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 146
- Odpowiedz
Komentarze (146)
najlepsze
dziwne zwlaszcza w kontekscie "ok nie walczymy juz o dominacje konsol, mamy game pasa, uslugi, abo, kupujcie sobie to i grajcie gdzie chcecie"
no ale gdzie mamy grac skoro w konsolach przegrali a na pc game pass jest tylko na windowsie ktory zaczyna byc przeciwko graniu :P
z drugiej strony, nic tutaj
Szybko to ogarnęli, a właściwie Nvidia ogarnęła. Microsoft wydał aktualizację, a Nvidia zareagowała na ich syf w kilka godzin i wydała fixa. Tutaj pokazują, jak bardzo Microsoft zje.ał sprawę.
@Rustyyyy: no tutaj nie mozna nie docenic valve i ich pchania protona, steam os, teraz steam machine itp tworzac sensowna alternatywe dla graczy. A jak ona sie rozpowszechni to pewnie developerzy zrobia oficjalne launchery swoich produkcji itp bo czemu nie
a wtedy ciekawe czy MS nie zrobi po prostu - macie tu game pasa na linuxa, poki placicie to kij nas to
niestety po kryzysie z 2008 wielkie korporacje nauczyły się że są zbyt duże żeby moc upaść (pozwolić im upaść) więc M$ może robić eksperymenty na systemie a my wszyscy za to zapłacimy, paradoksalnie jesteśmy zakladnikami M$ i jednocześnie płacimy im za to że nas mogą traktować jako zakładników.
Dopiero KDE Neon mnie o przekonało.
W sumie co złego może się stać nawet jak ostatecznie zakończą wsparcie dla Win10? Hakerzy nie r---------ą mi kompa tak jak zrobi to Microsoft ( ͡° ͜ʖ ͡°)