Kraków szykuje podwyżkę cen biletów. Pokazano nowy cennik
Każdy kilometr, który pokonał tramwaj, kosztował około 16 zł, dziś to niecałe 30 zł. W przypadku autobusu - z 7,50 zł koszt wzrósł do około 13,50 złkapusta5
233
Komentarze (233)
@mco111: Komunikacja miejska ogólnie w bardzo wielu miastach stała się taka droga, ale dziwnym trafem w takiej przestrzeni publicznej raczej za bardzo się o tym nigdzie nie wspomina.
@Lardor: Wydaje mi się, że masz trochę racji, turystyka ma się dobrze w tym mieście. Jednak co by się tu działo bez turystów? Bez Auschwitz, Wieliczki, modzie na chlanie wśród Brytów, bliskości Zakopanego (w tej kolejności), to Kraków byłby, dzięki uczelniom, parę kroków przed Bydgoszczą, Toruniem, Lublinem, a znacząco za Wrocławiem, Poznaniem, Gdańskiem.
Nie rozumiem dlaczego ludzie tak psioczą na turystykę w Krakowie. Droższe
Proponuję zlikwidować wszystkie usługi miejskie, zwolnić wszystkich urzędników, zaprzestać pobierania podatków. Następnie znaleźć punkt balansu pomiędzy nadmierną biurokratyzacją, a totalną dezorganizacja.
10zl za bilet, ha biorę Bolta
XDDD zrobiłeś mi dzień
@piotreeek87: Turyści zapłacą opłatę turystyczną:
https://krakow.pl/aktualnosci/300669,31,komunikat,dzialania_krakowa_na_rzecz_wprowadzenia_oplaty_turystycznej.html
Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. turystyki 19.11.2025 wiceminister Raś przekazał, że jest już wstępny projekt opłaty turystycznej. - Będzie on w najbliższych tygodniach przedmiotem moich rozmów z partnerami z innych resortów. Mam nadzieję, że na przełomie grudnia i stycznia będziemy wnioskować o wpis do wykazu prac Rady Ministrów - powiedział wiceszef resortu sportu.