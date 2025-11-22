Natalia Sikora ujawniła, że padła ofiarą oszustwa. Aktorka była przekonana, że pracuje nad płytą z Anthonym Hopkinsem (xD). Zainwestowała w projekt kilkadziesiąt tysięcy złotych, zrezygnowała z ról i żyła w przekonaniu, że lada chwila poleci do USA.