Natalia Sikora oszukana "na Anthonyego Hopkinsa"
Natalia Sikora ujawniła, że padła ofiarą oszustwa. Aktorka była przekonana, że pracuje nad płytą z Anthonym Hopkinsem (xD). Zainwestowała w projekt kilkadziesiąt tysięcy złotych, zrezygnowała z ról i żyła w przekonaniu, że lada chwila poleci do USA.gerwazy-oko
Komentarze (67)
ps. ciekawe, czy domniemany Hopkins nie mówił angielskim ze wschodnim akcentem
Gdyby miała tylko jeden zwój z mózgu mniej to piłaby z wiadra w którym jest mop do mycia podłogi
To pewnie jeszcze foch, że Anthony Hopkins nie raczył odpisać.