Tajemnicze zgony kobiet w Krakowie
Ofiarami przestępców były zazwyczaj młode kobiety w kryzysie emocjonalnym. Cztery z nich zmarły w wyniku zażycia nielegalnych środków. Policja zatrzymała już 10 osób, wśród nich 58-letniego lekarza z Dolnego Śląska, który wystawiał recepty na leki psychotropowe.DzonySiara
Komentarze
Ilości wystawianych recept były tak duże, że lekarz wystawiając recepty musiał posługiwać się numerami pesel osób, które były nieświadome, że ich dane wykorzystywane są do przestępstwa."
Biedna lekarska klika zarabia tak mało, że musi sobie dorabiać handlem na boku.
Zachciało się ćpać opioidów, wjechał OxyContin albo Fentanyl w za dużej dawce i mamy zgony.
bo on leczy ludzi ;)
I nikogo w NFZ nie zastanowił fakt, ani nie wyłapano dlaczego od tego lekarza jest tak dużo recept na opioidy.
Czyli w NFZ nie ma żadnego systemu kontroli recept! Ile, w jakim czasie, dla kogo i od kogo. Czyli naprawdę tam muszą iść niezłe wały.
Masakra, poszkodowanych może być dużo więcej kobiet, ale mogą nie chcieć się zgłosić do służb ze wstydu i z powodu zaniku pamięci.