Fake Friday. Jak polska branża handlowa robi nas w konia
Liczby nie kłamią średnia przecena w Black Friday to raptem 3,6 proc.ejajgik
83
Komentarze (83)
najlepsze
Niue, teraz musi to robić na miesiąc przed promocją bo są nowe przepisy nakazujące pokazanie najniższą cenę z ostatniego miesiąca.
I w takiej sytuacji jak
@koziolek666: Jak to kiedyś przedstawiciele Lidla tłumaczyli ,,Polacy lubią promocje, więc mają taniej na promocje, a Niemcy lubią mieć tanio bez promocji" :)
Niestety bez nadzoru i zgłaszania oraz kar u nas januszeria będzie tylko kwitła.
@Papinian: A jeśli czegoś potrzebuję i jednocześnie jest promocja, to mam kupować, czy nie, skoro nie należy gdy jest promocja?
@kudlaty1992: no bo to tak działa ale w usa, gdy to jest piątek po dniu dziękczynienia itp. u nas nie ma dnia dziękczynienia, długiego weekendu i związanych z tym handlowych tradycji.
Równie dobrze można u nas robić przeceny na 4 lipca
co roku to samo zażenowanie...