W Polsce mamy permanentny „black friday”. Każdego dnia masz reklamy obniżek, przecen, wyprzedaży. W każdym bloku reklamowym Cleo piszczy o najniższych cena i co jej tam panowie z media expert zmajstrowali. Miasta z------e bilbordami, na których przeskalowane napisy krzyczą, że to ostatnie dni wyprzedaż i okazja na zakup tostera z jaccuzi za 30% mniej albo najnowszego szrotafonu w ratach 0%. I tak jest w trybie ciągłym 24/7/12.



