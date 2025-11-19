Można powtarzać do znudzenia a ludzie i tak są potem zaskoczeni... Chmura to nic innego jak czyjś komputer na którym możecie sobie za opłatą lub nie przechowywać dane. Czyjś komputer nad którym nie macie żadnej kontroli.



Jak wam to przeszkadza to rozwiązania są 3:

* automatyczne szyfrowane end-to-end (Protonmail, Tutanota). Najprostsze ale nieidealne, trzeba się wtedy zgodzić na parę kompromsów

* szyfrowanie e2e samemu (PGP) - w praktyce do zastosowań prywatnych nierealne do wprowadzenia. W Pokaż całość