Google potajemnie przeczytało wszystkie Twoje maile. Teraz będzie pozew
Według złożonych dokumentów system AI miał otrzymać dostęp do pełnej historii korespondencji emailiadam-hunter
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Według złożonych dokumentów system AI miał otrzymać dostęp do pełnej historii korespondencji emailiadam-hunter
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (29)
najlepsze
Jak wam to przeszkadza to rozwiązania są 3:
* automatyczne szyfrowane end-to-end (Protonmail, Tutanota). Najprostsze ale nieidealne, trzeba się wtedy zgodzić na parę kompromsów
* szyfrowanie e2e samemu (PGP) - w praktyce do zastosowań prywatnych nierealne do wprowadzenia. W