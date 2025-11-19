Walka z piractwem zamieniła się w wojnę z internetem
LaLiga opublikowała wymagania dla ISP na lata 2027-2032: natychmiastowe blokowanie bez sądu na żądanie prywatnej firmy, identyfikacja klientów, zakaz apelacji od nakazów. Collateral damage na masową skalę.progressbar
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
@kutarate: nie zrozumiales angielskiego - faced oznacza stanal przed/zmierzył sie z tym o czym dalej pisze czyli gdyby go skazano. I dalej ciągniesz watek ze zlego tłumaczenia ze powiesił sie w więzieniu(czyli po skazaniu, a on stanal przed oskarżeniem za które groziło tyle i tyle, potem w związku z tym oskarżeniem popełnił ...).
.
Czyli żart stanie sie faktem że zaraz po zainstalowaniu systemu obok adblokerów będzie TOR/VPN w najbliższych latach.
Nawet jak im sie uda w pełni zablokować piractwo to nie dobędzie im klientów bo jak ktoś nie ma pieniędzy to po blokadzie dalej ich nie będzie miał bo go nie będzie po prostu stać... oni są zbyt tępi aby