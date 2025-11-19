Pani na polskim uczyła mnie 30 lat temu, że wypracowanie zaczyna się od wstępu. Co to k..wa jest laliga (sam jesteś laliga!), gdzie to jest, dlaczego mnie to ma obchodzić. Musiałem prawie całość przeczytać żeby domyślić się, że to jakaś piłka kopana w Hiszpanii. A oni lubią być j----i w d...e bardziej niż my. Wolność trzeba sobie samemu wywalczyć. A na nas to nie ma żadnego w zasadzie wpływu.