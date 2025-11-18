Został najechany na chodniku, teraz odpowie w sądzie. Polska to nie Warszawa
Potrącony pieszy spowodował kolizję... Przynajmniej według policji.arecki66
Tu jest odpowiedź dlaczego. O tym pisałem na wykopie wielokrotnie ale kto poznał Sądy Rejonowe w Polsce powiatowej ten się nie śmieje. To patologia w czystej postaci.
acha czyli pieniacz, szukający problemów na siłę i celowo doprowadzający do potrącenia
@ZaBurz zobacz sobie nagranie i pokaż w które miejsce miał wycofać. W krawężnik czy może przesuwając samochód za sobą?
@ZaBurz: W sensie, blokujesz typa, który jedzie do przodu wzdłuż chodnika, bo to niebezpieczne, a oczekujesz, że będzie tym samym chodnikiem jechał tyłem? To jest bezpieczniejsze czy jak? XD