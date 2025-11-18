Znajomy miał sytuację typu:

Poleciał po syna do Irlandii , loty do Dublina są drogie, musiał wziąć hotel na jeden dzień do tego, wynająć samochód aby podjechać po syna (ona oczywiście nie mogła przywieźć)

Przyjechał na wioskę, puka do drzwi... Cisza... Obchodzi dom do okoła. Nikogo nie ma.

Sąsiadka go zaczepiła czy czegoś szuka

On tak, że syna, że mieszka tutaj z matką

Na co ona:ale ta pani się wyprowadziła dwa tygodnie temu... Pokaż całość