Alienacja rodzicielska to jest prawdziwe piekło mężczyzn.
Mężczyzna od 5 miesięcy bezskutecznie próbuje spotkać się z córką. Sąd potwierdził jego pełne prawa rodzicielskie oraz rozszerzył kontakty, ale spotkanie nie doszło do skutku. Mężczyzna jeździ ponad 200 km, staje pod tym samym adresem i czeka żeby Zosia wiedziała, że tata nigdy nie zrezygnuje.gerwazy-oko
A że kobity z automatu uważają że dziecko musi być przy niej bo przecież to madka co zawsze najlepiej wie to dużej części typowe, a chłop może iść do Sądu zmierzyć się
Ale w tym kartonie to one są prawie bezkarne, owszem zdarzają się wyjątki jednak póki w Sądach Rodzinnych, zespołach kuratorskich, OZSS'ach przeważać będą kobiety to może za pokolenie dwa jakaś zmiana będzie
I sobie żyje :) dla takich jesteśmy robakami, bankomatem.
Nie pozdrawiajcie jej, szkoda słów ;)
@Lujaszek: a wystarczy uzywac gumek a po wszystkim utylizowac gume we własnym zakresie!
Jak w tym kraju można w ogóle chcieć mieć dzieci, jeśli sam ojciec nie ma żadnych praw i państwo zawsze będzie przeciwko niemu w większości spraw rodzinnych?
Poleciał po syna do Irlandii , loty do Dublina są drogie, musiał wziąć hotel na jeden dzień do tego, wynająć samochód aby podjechać po syna (ona oczywiście nie mogła przywieźć)
Przyjechał na wioskę, puka do drzwi... Cisza... Obchodzi dom do okoła. Nikogo nie ma.
Sąsiadka go zaczepiła czy czegoś szuka
On tak, że syna, że mieszka tutaj z matką
Na co ona:ale ta pani się wyprowadziła dwa tygodnie temu...
A potem się dziwić że dzieci niezadbane