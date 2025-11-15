Trochę śmieszno, trochę straszno. Ale bardziej straszno.
Ściana tekstu i jakieś tabelki. Nie ma opcji aby jasno i zwięźle napisali, że było tyle, a teraz jest tyle!!! Czyli więcej o tyle.
Zamiast tego musisz sobie tego maila otworzyć na jednej połowie ekranu, a na drugiej SZUKAĆ starych cenników i rozkminiać jak to było wtedy.
Przecież to jest
@Mcx00: W każdym razie zawsze drożej.
@Gozd: w koszcie za MWh masz też różne składowe, z elektrowni węgla brunatnego 1 kwh to koszt w okolicach 23 gr, czyli wychodzi około 230 zł za MWh, reszta to różne marże, koszty emisji co2 itd. Obecnie sam prąd jest zablokowany na poziomie 500 zł za MWh, w styczniu to będzie 572 zł za MWh, czyli mniej więcej
@TomdeX: w wynagrodzeniu? nie ma problemu.
Z ustaleń NIK wynika, że jedynie 1,3 proc. dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 zostało wprost przeznaczonych na konkretne cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych.
Unijny plan zakłada, że dochody z tytułu EU ETS powinny przynajmniej w 50 proc. być przeznaczone na walkę ze zmianami klimatu