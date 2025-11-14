Od 2015 roku myśliwi zabili 28 ludzi, to chyba większa ilość od dzików. Moim zdaniem powinni zdawać co jakiś okres czasu egzaminy ze strzelectwa i obsługi broni, a także przede wszystkim psychologiczne i badanie wzroku. Kierowcy są badani regularnie, elektrycy, gazownicy i inni co 5 lat muszą odnawiać uprawnienia. Myśliwy, stary dziad na emeryturze, ślepy, schorowany, ma dostęp do broni i używa jej często. Poza tym strzelanie bez sensu do zwierząt w Pokaż całość