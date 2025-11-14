Śmierć od strzału myśliwego. Jest areszt
Sąd Rejonowy w Lublinie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 50-letniego myśliwego, który podczas polowania w okolicach Milejowa (Lubelskie) śmiertelnie postrzelił 68-latka. Prokuratura zarzuca mu zabójstwo w zamiarze ewentualnym, za co grozi nawet dożywocie.gerwazy-oko
Komentarze (19)
XDDDDDDDD
I nie, nic nie pomylił. To celowe tłumaczenie.
nie ma to jak porcja danych z d--y i chłopski rozum z samego rana..