PCPR w Myśliborzu dyskryminuje mężczyzn i chłopców za unijne pieniądze
Tym razem PCPR w Myśliborzu ze swoim projektem "BLIŻEJ RODZINY.." z funduszy Unijnych dyskryminuje nie tylko mężczyzn ale i chłopców w pieczy zastępczej: " kobieta: +10pkt., osoba z niepełnosprawnością: +10pkt., osoba zagrożona przemocą domową: +5pkt., osoba znajdująca się w kryzysie/po ....krolkolow
https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_pl
Ale by się gorąco zrobiło urzędnikom w Myśliborzu, gdyby pan Hans odebrał dotację unijną.
Gdyby edukacja czy służba zdrowia byłaby z dnia na dzień w pełni sprywatyzowana to nagle budżet państwa by zyskał bo podatki byłyby płacone z "obiegu otwartego"?
Można mówić o sensowności części wydatków państwowych, przeroście administracji, złym zarządzaniu itd., ale w kwestii samych podatków jest
+10 za urojoną cipę
+10 za niepełnosprawność umysłową za używanie wobec siebie żeńskich zaimków
+10 za kryzys (tożsamościowy)
