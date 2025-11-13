Kolejna śmierć na polowaniu. Pilny apel o obowiązkowe badania dla myśliwych
11 listopada, podczas polowania, śmiertelnie postrzelony pod Milejowym (w woj. lubelskim) został 68-letni myśliwi. Jak informuje łęczyńska policja, śledztwo w sprawie o przestępstwo z paragrafu 155 KK, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci prowadzi Prokuratura w Lublinie. Do sprawy zatrzymano..PIAN--A_A--KTYWNA
@fittrenerka: Nic nie dadzą, do tego temat marginalny, no ale modny bo hurr durr b--ń. BTW. To już chyba 5 duplikat z tym tematem i za chwile się okażę, że nagonka na myśliwych czy generalnie strzelców, będzie lepszym tematem zastępczym niż aborcja.
@konto_testowe12: Po pierwsze opowiadasz wierutne bzdury, bo lekarz nie ponosi absolutnie żadnej (!) odpowiedzialności za to że "dał pieczątkę". Jest idealnie zabezpieczony stwierdzeniem, że opiniuje pacjenta "tu i teraz" więc nie odpowiada za jego stan jutro. To już w pierwsze kolejności podważa jakikolwiek sens tego badania, zwłaszcza cyklicznego. Do
Zatrważająca liczba! W 10 lat aż 28 wypadków śmiertelnych.
1. nie wiedział do czego strzela
2. nie wiedział co jest za celem
Jedno i drugie NIGDY nie powinno mieć miejsca. Zakładam że myśliwy jest albo głupi albo pijany. Albo pijany i głupi.
Myśliwych jest ok. 130 tyś. ok. 30 "wypadków" w ciągu ostatniej dekady ludzi szokuje ?!
A 200 tyś nadmiarowych zgonów przez niechlujstwo państwa z C19 to już jest OK?!
To ten przypadek gdy najprawdopodobnei myśliwy dał do potrzymania/zabawy b--ń swojemu dziecku, obecnemu na polowaniu. Na pewno badanie lekarskie zapobiegłoby temu.
@Mario7400: Gdyby były jakieś badania na głupotę, to by zapobiegły
Poza tym w każdym trupie w ciągu kilku godzin po zejściu alko znajdziesz nawet u abstynenta.
Tak, robiłem badania na b--ń. To test ABCD, a nie jakaś super wnikliwa obserwacja. Lekarz skasował mnie 350 zł i wziął kolejnego chętnego na pozwolenie na b--ń. W miesiącu obrobi kilkadziesiąt osób i samochód spłaca się sam przy