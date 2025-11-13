Kraków-Czemu my za darmo dajemy to deweloperowi
29 października rada miasta miała uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Czyżyny Zachód. Pojawiły się jednak poprawki. Zmiany te są korzystne wyłącznie dla dewelopera i prowadzą do tzw. patodeweloperkiHelix
Komentarze (18)
@tomasz-aleksander-barania: cEmu to nie peło wystąpiło z wnioskiem o zniesienia dwukadencyjnksxi dla prezydentów, poslow, itd? Jak to inicjatywa radnego, znaczy, że niby chce dobrze dla miasta. Inaczej to wygląda niż złożyli by to deweloperuchy. Tak samo z tym zniesieniem dwukadencyjnosci. PSL nic z tego nie ma. Ale gdyby to zrobiło pelo a nie
Za darmo? Żebyś ty wiedział ile to kosztowało dewelopera...
Wróżbita Maciej.