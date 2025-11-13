jeśli deweloper wybuduje tam gęsto osiedle jak Avia to jestem za. Nie można w nieskończoność zabudowywać przedmieścia, bo będzie to powodowało gigantyczne korki i w przyszłości jeszcze większe koszty utrzymania dróg, kanalizacji i innych mediów. Gęsta i wysoka zabudowa poza ścisłym historycznym centrum + metro to powinien być kierunek w którym powinno się rozwijać miasto. Na działkach za grube miliony nie powinny stawać bloczki 4 piętrowe za 25k za metr, bo to Pokaż całość