Niebezpieczna miłość z internetu
Jan Błażewicz poznał 24-letnią Dominikę S. przez internet. Po kilku miesiącach związku uposażył ją do 250 tys. zł z jego polisy na życie.starnak
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Jan Błażewicz poznał 24-letnią Dominikę S. przez internet. Po kilku miesiącach związku uposażył ją do 250 tys. zł z jego polisy na życie.starnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (36)
najlepsze
@starnak: I w rogi.
;)
@stary_emigrant: Albo na bolca
a nie mogl jej od razu nerki wyciac i oddac?
debil
popłacze się, dostanie zawiasy i tyle