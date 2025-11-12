Myśliwy postrzelił myśliwego. Kolejna śmierć podczas polowania. Oświadczenie PZŁ
Myśliwy postrzelił myśliwego. We wtorek 11 listopada w Milejowie odbywało się polowanie. Po godz. 20 poinformowano policję, że doszło do tragedii: został postrzelony 68-letni myśliwy. Na skutek poniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.tomekk125
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
@olmaz: Ale trzeba ich wszystkich zostawić na jednym terenie, ogrodzić i niech lepszy zwycięży ;-)
na tyle doskonalej ze strzelaja do byle czego n----------i jak prosieta w krzakach a spoleczenstwo nic z tym nie robi
B--ń wypaliła w wyniku niespodziewanego wydarzenia?
Nic.
za to zaraz wjedzie tarcza myśliwego.jpg