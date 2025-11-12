Tragedia w trakcie polowania. Nie żyje 68 latek postrzelony przez myśliwego
We wtorek wieczorem doszło do tragicznego zdarzenia podczas polowania na terenie gminy Milejów. Nie żyje mężczyznaraszko754
Komentarze (70)
najlepsze
Tym razem sarna, na rowerze.
@konkarne: no jak nie dzik jak dzik
1- Strzał na polowaniu - mówisz, że pomyliłeś z dzikiem [3 lata w zawieszeniu na 5]
2-rozjeżdżasz samochodem - mówisz, że wskoczył znikąd pod koła - [3 lata w zawieszeniu na 5 plus zakaz prowadzenia pojazdów heheh]
3- szczujesz watahą pitbuli - mówisz, że nie twoje psy i że nic nie wiesz o sprawie [3
Nie minęła nawet doba od śmiertelnego postrzelenia, a prokuratura już wie, że spowodowanie śmierci było nieumyślne. Pogratulować szybkości analizy dowodów.