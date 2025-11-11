Słowa szefa Nestlé zwiastują nową erę w korporacjach. Zapowiada brak litości
Będziemy bezlitośnie oceniać naszych ludzi według ich wyników zapowiada szef szwajcarskiej korporacji.Szkolna17PsychoFan
@bossssob: W Polsce masz dostęp do wody za darmo, możesz teraz wziąć butelkę, przejść się nad jakąkolwiek rzekę, jezioro czy źródło i nabrać sobie wody. Płacisz za usługę dostarczenia wody do domu. I teraz pytanie co wyjdzie taniej jechać po 200l wody pitnej samochodem czy zapłacić 2.41zł (0.2*12.07zł/m3) i odkręcić kurek w domu? ;)
Miałem kiedyś takiego dyrektora, miał równie głupie pomysły, firmę posłał do piachu w 3 lata od przejęcia sterów, Ci są za duzi, ale stracą i tak masę dobrych ludzi, zaboli, ale później.
Jeśli ludzie po STEM: inżynierowie, naukowcy, zarabiają g---o, to nikt nie ma motywacji do nauki, w efekcie Chiny nas
@ostatni_lantianin
Jak kosmetyki, wody, perfumy, kawy.
Wystarczy że namówisz 2-3 osoby na bojkot/ograniczenie zakupów i przekonasz je by zrobiły to samo przekonując kolejne.
Czyli będą zwalniać szeregowych pracowników.
A ci na "górze" będą dostawać premie, za to "poświęcenie".
*Smutne wzdychanie szeregowego pracownika*.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
@cyk21: a co biurowy to nie szeregowy? Taki sam rodzaj pracownika, niewolnika. Jeden stoi przy komputerze na hali a drugi w biurowcu obok.
@gundis25: tak, z pewnością szukają już nowej pracy na rynku, w którym co chwilę słychać o nowych zwolnieniach.