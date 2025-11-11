Spoko, teraz tylko podnieść KPI i można ludzi walić na podwyżkach oraz premiach. A wiadomo, do kogo pójdzie zaoszczędzony hajs.

Miałem kiedyś takiego dyrektora, miał równie głupie pomysły, firmę posłał do piachu w 3 lata od przejęcia sterów, Ci są za duzi, ale stracą i tak masę dobrych ludzi, zaboli, ale później.