Krótkie wideo z domu starców w Chinach.
Toaleta, łóżko i kuchnia w jednym miejscu, godna podziwu efektywność wykorzystania przestrzeni. Staruszkowie wyglądają na zadowolonych.Manah
Komentarze (49)
@bossssob: tu może być sedno dlaczego ludzie są zadowoleni...
Chciałbym się więcej dowiedziec co to za placówka.
"Nie mogę narzekać"