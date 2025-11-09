To on odkrył prawdę o katastrofie "Heweliusza" i...został za to skazany
Jako pierwszy publicznie podważył oficjalną wersję wypadku promu Heweliusz. W 2001 roku został za to skazany. Rozmawiamy z Markiem Błusiem, dziennikarzem i kapitanem żeglugi wielkiej, dzięki któremu Netflix nakręcił serial Heweliusz.PinkTB
- Za 30 lat nakręcą o tym serial, wszyscy się dowiedzą i co?
nie ma takiego czegoś i nikt tak wtedy nie nazywał tak aferek, cos czuje zmyślaniegate w tym artykule
@UserOfNeueWykopen: Mocne słowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_Watergate