"Krwawe starcie w centrum Szczecinka. 23-latek nie żyje"
Lekarzom nie udało się uratować życia 23-letniego mężczyzny, który trafił do szpitala w nocy z soboty na niedzielę po bójce w centrum Szczecinka (Zachodniopomorskie). "Podejrzewany o zadanie śmiertelnych ciosów mężczyzna został ustalony, ale nadal jest poszukiwany"paramedix
Komentarze (37)
@BlogoslawionyTwarozyc dla kogos kto lata z nożem i wbija ten nóż w ludzi, to smiech, a nie wyrok. Jeszcze dodać trzeba mataczenie w śledztwie.
Jak się media uczepią psów i hulajnóg, to choćby to był promil, to się będzie wydawać, że problem jest poważny.
Sam byłem w szoku, ile oolsob ginie rocznie na drogach, a słyszę/czytam o maksymalnie kilkunastu/kilkudziesięciu śmierciach z tego powodu w ciągu roku.
@Mastah84: Dostanie po ryju może z ciebie zrobić warzywo. Pobicie powinno być srogo tępione już na samym stadium usiłowania, ale u nas jest podejście że jestwśmy własnością państwa, to mozemy sie gryźć jak szcczury, ale dopiero jak własność państwa uszkodzisz to masz jakąś karę. Ciekawe k---a co mi po tym, że ktoś pójdzie siedzieć na 5 lat za zrobienie
patusy patusom patusami
nie szkoda takich. ALE warto by sprawdzic ile takich zdarzen jest, jesli wiecej to czemu i jak to zatrzymac. Nie chcemy czasow kiedy ktos normalny boi sie wychodzic z domu o zmroku
Ciekawe czy to ukrainiec czy kolumbijczyk.
ja tu już czuję domniemanie niewinności. Bo niby jak udowodnią ponad wszelką wątpliwość kto zadał jaki cios