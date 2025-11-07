Krytyczna podatność w Androidzie umożliwia zdalne wykonanie kodu, bez interakcji
W najnowszym biuletynie bezpieczeństwa, Google zaalarmował o wykryciu luki 0nilphilus
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
W najnowszym biuletynie bezpieczeństwa, Google zaalarmował o wykryciu luki 0nilphilus
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (37)
najlepsze
Z drugiej strony zgoda że "cyfrowa" waluta jest zbędna, jej plusy są dla nas marginalne. Obecny system bankowy papierowy pieniądz plus papierowy pieniądz świetnie działają, nic więcej nie potrzeba. A cyfrowy
@EtaCarinae: instalujesz np. lineage OS
Może już czas najwyższy zacząć używać języków programowania takich jak Rust, które zapewniają bezpieczeństwo pamięci i zgodnymi z pryncypiami Secure by Design promowanymi przez CISA? Chciałbym uświadomić niektórych twardogłowych, że w przypadku Androida jakieś 80% wszystkich wykrytych błędów to są błędy dostępu do pamięci. Widać tego nie wykryli wcześniej ....
@Korda: tu sie zgadzam zdecydowanie, fakt obfuksykacji aplikacji Androidowej, która jest tak banalna w inżynierii odwrotnej jest dla mnie niezrozumiały, zwłaszcza jeżeli chodzi o państwo
@Korda: powinna być do pobrania w F-Droidzie który buduje z kodu źródłowego, a nie przyjmuje gotowe pliki