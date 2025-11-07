Czyli całe to gadanie o tym, że aplikacje są izolowane i Android jest bezpieczny i nie ma żadnych luk można sobie w buty wsadzić. No proszę - a ostatnio zostałem zaminusowany jak pisałem, że aplikacje takie jak mObywatel mogą zawierać złośliwe oprogramowanie szpiegujące i nawet o tym użytkownicy nie będą wiedzieć dopóki nie ujawnimy kodu źródłowego. Ahh... no cóż. Specjaliści od siedmiu boleści.