Hmm skoro przy rejestracji są wymagane dokumenty potwierdzające legitną działalność firmy a później otrzymywali płatności, wiedząc że reklamy to scan, to na pewno zgłosili fakt oszustwa do odpowiednich służb, prawda? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Btw samo powinni być odpowiedzialni za współudział w tych oszustwach. Zgłaszanie scamu ani fałszywych kont tam nic nie daje ¯\(ツ)/¯