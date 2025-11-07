Meta zarobiła 16 mld $ na reklamach oszustów w 2024 roku. Ujawniono dokumenty
Ujawnione przez Reuters dokumenty z lat 2021-2025 pokazują, że w 2024 roku około 10,1 proc. przychodów Meta, czyli 16 mld dolarów, pochodziło z reklam sklasyfikowanych jako "obarczone wysokim ryzykiem". To kwota trzykrotnie wyższa niż najsurowsze kary regulacyjne, jakie koncern mógłby otrzymać. Zamisub_zero_1
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 7
- Odpowiedz
Komentarze (7)
najlepsze
Btw samo powinni być odpowiedzialni za współudział w tych oszustwach. Zgłaszanie scamu ani fałszywych kont tam nic nie daje ¯\(ツ)/¯