Miliardy inkasowane na reklamach oszustw. Istotne doniesienia ws. Mety
Według wewnętrznych dokumentów firmy Meta, do których dotarła agencja Reuters, nawet 10 proc. tegorocznych przychodów giganta technologicznego czyli około 16 miliardów dolarów będzie pochodzić z reklam promujących oszustwa i zakazane produkty.Lazaro
Komentarze (11)
najlepsze
Dziesiątki razy zgłaszałem scam, absolutnie zawsze okazywał się zgodny z polityką Mety.
Coś jak d----a, która po wszystkim wystawia klienta swoim kumplom w kominiarkach.
1. chronisz się przed oszustwami
2. chronisz się przed szkodliwym oprogramowaniem
3. oszczędzasz energię komputera, zmniejszając emisję CO2 i obniżając rachunek za prąd
4. zmniejszasz ruch sieciowy, przez co inne rzeczy mogą śmigać po sieci szybciej
5. tracisz mniej czasu na pomijanie reklam
ostatnio modne były filmy pokazujące jakoby jak zrobić bota do zarabianiu na crypto, a w rzeczywistości pokazujące jak zrobić bota opróżniającego portfel
zgłaszałem 3 razy do YT, i nie zdjęli filmów przez 2 tygodnie
Nie łamało to standardów Facebooka