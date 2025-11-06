XL Bully który zabił 9 miesięczne dziecko uśpiony
Pies podobno wystraszył się fajerwerków i zaatakował dziecko które zmarło. W artykule dużo fajnych danych, np. że połowa psów przejętych przez brytyjską policję to XL Bully. Był zarejestrowany (według prawa ta rasa musi mieć exemption certificate). UK krótko z niebezpiecznymi psami.xeacaex
- #
- #
- #
- #
- #
- 49
- Odpowiedz
Komentarze (49)
najlepsze
Patola już pewnie w kolejce po jakiegoś XXL Child-Slayer Limb-Ripper
@IlikeTrains: Ostatnio jakaś psiara na fb pisała ze to łagodna rasa
Coś strasznego to postępujące zidiocenie społeczeństwa. Trzymanie takiego psa w domu to skrajny idiotyzm. To coś nadaje się do kojca z siatką również od góry
To bydle powinno być już dawno uśpione, ale najpierw musiało oczywiście dojść do tragedii.
Komentarz usunięty przez autora