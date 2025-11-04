Kupcy nie płacą podatku, a miasto Zakopane temat olewa
Z 300 osób płaci dwóch. A miasto nie zatrudnia inkasentów, bo nie. No hitjozinzbazin2
najlepsze
Surowce naturalne: barany i skrajna pazerność (cytowanie niepotrzebne).
Wjazd tylko na własne ryzyko. Państwo polskie nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z kontaktu z lokalną odmianą człowieka.
@bartcegielski: tam ogólnie prawo nie przyjęło się, a w szczególności "prawo budowlane" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@NieWiemWiecSieWypowiem: Spoza.
A nie ma wśród podhalańskich górali z Zakopanego większej świętości niż pieniądze.
@mkarweta: oczywiście ciupażką z chin za 80zł ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.youtube.com/shorts/WjkkUg-Do6k