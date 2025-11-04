Zakopane to się zatrzymało w czasie. Jak tam wjedziesz to się czujesz jakbyś trafił do jakiegoś gównomiasteczka zanim Polska weszła do Unii. Wszędzie billboardy, sklepy jak z odpustu z tanim gównem z plastiku etc. Śmieszne to jest bo pokazuje jak głupi są górale i nie idą w ogóle z duchem czasu. W Alpach macie taniej - praktycznie wszystkie takie turystyczne miejsca w krajach pierwszego świata dawno ogarnęły nowoczesne modele biznesowe z ludzkimi Pokaż całość