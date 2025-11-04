42-latek porwany w biały dzień w Olkuszu
Mężczyzna został siłą wciągnięty do samochodu i wywieziony do oddalonego o 300 km powiatu pruszkowskiego pod Warszawą - poinformowała olkuska policja.osiajs
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 73
- Odpowiedz
Mężczyzna został siłą wciągnięty do samochodu i wywieziony do oddalonego o 300 km powiatu pruszkowskiego pod Warszawą - poinformowała olkuska policja.osiajs
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (73)
najlepsze
a to, że ktoś idiotów wykorzystuje to normalne w tym świecie, jeszcze pewnie ten porwany do niej wróci z kwiatami
Kobieta w USA która zleciła zabicie męża podstawionemu tajniakowi, nagrali nawet jej reakcję na wiadomość o śmierci męża, który oczywiście żył. Dostała długoletni wyrok i tak się to powinno robić.
Piekło kobiet.
Swoją drogą trzeba być totalnym cuckoldem/białorycerzem (jak zwał tak zwał) by na skinienie laski porwać typa, i to jeszcze w biały dzień i narażać się na zarzuty i karę.
Ciekawe czym ich do tego przekonała, czy może mieli nadzieje jak typowi białorycerze, że laska im da po wszystkim xD
I teraz się zastanawiam, czy w Polsce zlecenie porwania jest legalne? Odpowiadają tylko porywacze, a zleceniodawcy nic nie grozi? Czy to tylko dlatego, że zleceniodawcą była kobieta, a te trzeba traktować łaskawiej?
he he he jaka żenua :)
Uprowadzenie jest faktem i nikt tego nie neguje. Wywiezienie do Pruszkowa jest ściemą, bo typ w piątek chodził wolny po Czechowicach-Dziedzicach. Czyli fakty przeczą wywiezieniu go do Pruszkowa w piątek albo w sobotę. Skoro typ był wolny w Czechowicach w piątek, kilka godzin po uprowadzeniu, a porywacze