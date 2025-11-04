Moje okolice ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Jak nie nożownik to porwanie.



Swoją drogą trzeba być totalnym cuckoldem/białorycerzem (jak zwał tak zwał) by na skinienie laski porwać typa, i to jeszcze w biały dzień i narażać się na zarzuty i karę.



Ciekawe czym ich do tego przekonała, czy może mieli nadzieje jak typowi białorycerze, że laska im da po wszystkim xD