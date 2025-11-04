Szczerze, jak ktoś po porady medyczne zamiast do lekarza idzie do jakiegoś randoma z internetu i płaci mu tysiące, to mam dla takich ludzi bardzo ograniczone pokłady empatii. Sami pewnie pieprzyli że nauka to indoktrynacja i o jakichś spiskach big pharmy, a potem pikachu fejs jak się okazuje że taka "alternatywna medycyna" i "wiedza ukrywana przez establishment" to jednak oszustwo. No kurde, kto by się mógł spodziewać?