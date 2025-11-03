Polska zapewniła mu mieszkanie i stypendium. Rosjanin Igor nadawał prosto do FSB
Rosjanin Igor R., którego Polska przyjęła jako politycznego uchodźcę, płaciła mu stypendium i zapewniła mieszkanie, okazał się współpracownikiem rosyjskich służb. Z akt wynika, że zbierał informacje o pracownikach polskiego MSZ, a nawet o nauczycielach pomagających przebywającym w Polsce RosjanomWirtualnaPolska
Dla nich człowiek z Zachodu, to naiwny frajer, który przyjmuje ich pod swój dach, a którego nienawidzą.
Wiedza ze ucieka do nas masa ich uchdozcow politycznych, wiec przygotowuja agentow z odpowiednia legenda i wlaczaja w ta grupe. Glownie by monitorowac wlasnie ta swoja opozycje na uchodztwie.
@Bijelodugme: No właśnie, po co? W czym te "osoby o innej narodowości" są lepsze od tubylców, że podatnicy muszą płacić za ich utrzymanie i wykształcenie?