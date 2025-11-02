Polacy chcą dostępu do broni palnej
Sondaż IBRIS pokazujący poparcie dla broni w Polsce: aż 34.7 procent, "gdyby miało możliwość, chciałoby mieć pozwolenie na b--ń", dodatkowe 11% się waha. 45.5% (35.6% za, 9.9% sie waha), dopuszcza żeby sąsiedzi byli uzbrojeni. 93.7% chce upowszechnienia szkoleń strzeleckich. Idzie normalność!WolnoscRownoscBraterstwo
- #
- #
- #
- 61
- Odpowiedz
Komentarze (61)
najlepsze
Czyli mamy w kraju 34,8% idiotów, którzy nie wiedzą, że mają taką możliwość.
@Polinik: Ci akurat mają. Nazywają się myśliwymi.
Powinno być jasne i proste prawo. Jesteś dorosły i zdrowy psychicznie, to możesz kupić b--ń. Do czego ci ta b--ń to już komuchów nie powinno interesować. Tyle,
@BLEBLEBLEX1: nie rozumiem, masz na myśli ten zapis, że powodem użycia broni, może byś obawa o możliwość jej odebrania przez napastnika? Czy ocb?
podobnie było z tymi psami gościa od strzelnicy czy ta akcją jak łepek wpadł przez pieski do rowu nagle jak znalazły się
Wiem, że nikt tego nie sprawdza, ludzie noszą sportowe przy dupie i jak coś to się wymyśla że "hehe akurat do rusznikarza niosę panie władzo", ale to jest żenada, a nie dostęp do broni.
@pepepanpatryk: Polacy nie dorośli do posiadania broni
https://polskieradio24.pl/artykul/1846253,finlandia-pozwolenia-na-bron-bez-wizyty-na-policji-i-testow
@tenloginnieistnieje: 99% obywateli skoro musisz się tłumaczyć po co ci b--ń, a pozwolenie na b--ń do celów ochrony osobistej nie jest Kowalskiemu wydawane jeśli nie przedstawi wyraźnego powodu po co mu b--ń.
Powszechny i swobodny dostęp to broni jest wtedy kiedy pełnoletni i niekarany obywatel udaje się na policję w celu zgłoszenia chęci zakupu broni, policja wydaje kwit w 5 minut i