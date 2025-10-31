Mamy pierwszy lek na glejaka. Onkolog: to przełom
Pacjenci z glejakami to jedna z niewielu grup chorych w onkologii, dla której od 20 lat nie było w zasadzie żadnej skutecznej opcji leczenia farmakologicznego mówi onkolog i radioterapeuta z Olsztyna prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii Uniwersytetu WarmińskoStopa_Szopa
Komentarze (15)
najlepsze
To terapia spowalniająca glejaka
To jak hamulec w samochodzie jadącym z górki – nie zatrzymuje go na zawsze, ale znacznie spowalnia zjazd, dając czas na bezpieczne dotarcie do celu (np. operacji, innych terapii, dłuższego życia).
/
@WykoZakop
Nie jest to lek na określony czas (np. 6 cykli chemioterapii), tylko terapia ciągła, którą pacjent przyjmuje codziennie, dopóki działa i jest tolerowany.
Przykład Jana Kowalskiego
Diagnoza
MRI + biopsja → glejak II stopnia z