Vorasidenib to lek – ale nie „leczy” w sensie wyleczenia.

To terapia spowalniająca glejaka



To jak hamulec w samochodzie jadącym z górki – nie zatrzymuje go na zawsze, ale znacznie spowalnia zjazd, dając czas na bezpieczne dotarcie do celu (np. operacji, innych terapii, dłuższego życia).



