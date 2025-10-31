Zabawnie jak po cichu leczą imigrantów co przez Białoruską granicę się do nas dostają. Ogólnie Straż Graniczna ma umowę z prywatną przychodnią i wożą ich do niej wraz z tłumaczem, ale w cięższych przypadkach gdy muszą ich hospitalizować to robią to tylnymi drzwiami kwaterując w jednoosobowych pokojach lub z innymi imigrantami, a Ty płać za to wszystko.