Nagranie spod szpitala w stalowej Woli
Gdyby ktoś się zastanawiał dlaczego do specjalisty musi czekać 2 lataenterprize
Gdyby ktos chcial robic great replacement, to w sumie tak by wygladaly jego elementy.
Niby teoria spiskowa ale jakoś nie da się odróżnić od rzeczywistości.
Najbardziej lubię jak dzwoni "pracownik banku" i jak mówię, że wszystko już przelałem Putinowi na zaoranie banderowskich nazistów to słychać przez telefon jak im d--y pękają :).
https://wykop.pl/link/7574419/wladze-lwowa-planuja-postawienie-pomnika-szuchewycza
A i jeszcze jedno. Mój lekarz ma takie terminy bo inny na drugim końcu polski przyjmuje Ukraincow. I nie ma to nic wspólnego z tym, ze NFZ płaci mu tylko za przyjęcie 20 pacjentów tygodniowo
Z resztą... Leczą się, żeby wrócić na front i tłuc dalej ruskich? To gdzie problem?
@Mczn: dokładnie, c--j tam z jakimiś polaczkami, co muszą czekać po trzy lata na zabieg chirurgiczny czy pół roku na "pilną" wizytę u specjalisty, wArZNe RZe KAcApUff bOli d--a.
Jesteś idealnym przykładem tego, co powiedział Dmowski - Wy bardziej nienawidzicie Rosji, niż kochacie Polskę. Jesteście gotowi zgotować najgorsze piekło Polsce i Polakom, o ile tylko w wyniku tego kacapy będą miały choćby o 1% gorzej niż my.