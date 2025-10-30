Trzy wykroczenia i tracisz prawko na zawsze.
Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym została przyjęta przez Sejm i skierowana do Senatu. Czy to naprawdę poprawi bezpieczeństwo, czy jest to cios w zwykłych kierowców?Ochlapto
Komentarze
Super. Pełna inwigilacja wobec wszystkich, bo nie potrafią sobie poradzić z paroma poyebami.
W państwie, w którym władza już jest bezkarna, inwigilacja obywateli oznacza pełen zamordyzm. Bo na władzę dalej nie będzie bata, za to na obywateli będzie bat skuteczny jak nigdy.
@Anakee: NIe, nie wiem. Mamy już działający system rozpoznawania twarzy? Wydaje mi się, że jeszcze nie. A przynajmniej nie jest powszechny. Gdyby był, to raczej słyszelibyśmy o jakimś wale na 500 mln przy okazji zakupu i wdrażania.
@Ilahinefes: Tu nie chodzi o to żeby sobie z nimi poradzić. To jest tylko pretekst żeby takie bajery przemycać. A potem przyjdzie dzień gdy wykopki się ockną i wyjdzie że ten system to ma całkiem inne możliwości w zakresie pałowania bydła. :)
Dla naszych wnuków samochód to będzie niewyobrażalnie niebezpieczne narzędzie.
@wujek_srednia_rada: Nie tylko młodzi, powiedziałbym nawet, że dzieci w wieku szkolnym rozglądają się najczęściej ze wszystkich pieszych.
@SCAInet: konkretnie to np 0,21 promila i zakaz prowadzenia od 6 miesięcy do 3 lat chociażby, gdzie w większości krajów UE policja przy takim wyniku będzie ci życzyć szerokiej drogi. Żeby było zabawniej, pomimo tego, że Polska ma jedne z najniższych dopuszczalnych limitów alkoholu, to kierowców pod
@kvtasjusz-mgbewe:
Nie można sobie spokojnie przekraczać prędkości o 50 km/h! No JAK ŻYĆ?!
Doprawdy nie wiem jak można nie widzieć że tego typu pomysły to zwykły populizm prawny.
Won z tym clickbaitem.
@Przemasu: otóż nie masz racji bo: "Trzy przekroczenia +50 km/h i tracisz prawo jazdy na zawsze"