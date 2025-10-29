Polska z prawie najdroższym prądem w UE. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń
Polacy za prąd, po uwzględnieniu standardu siły nabywczej, płacą prawie najdrożej w całej Unii Europejskiej. Pod względem wzrostu cen także znajdujemy się na szczycie listy wynika z danych Eurostatu.VoxClamantisInDeserto
Może dlatego, że ten sprowadzany węgiel kamienny - bo tylko o takim mowa - jest wydobywany metodą odkrywkową, więc nie jest to dziwne. Natomiast mając na uwadze rok 2022 warto mieć w odwodzie możliwość korzystania z własnych zasobów, by nie ulec szantażowi firm zewnętrznych.
uruchamiając pomownie przemysł ciężki, potrzebujemy węgla, najlepiej swojego...