Na salmonellę jest świetny sposób, jak was nagle bardzo zaboli brzuch i zrobicie największą kupę w życiu, to szybko do sklepu po a-----l, sieknięcie takiej czystej dwusetki z gwinta zabije ją natychmiast. Można też odbyć tygodniową głodówkę w zakaźnym, ale co kto woli...