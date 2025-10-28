Dziś umowa wykonawcza na K2PL. Produkcja czołgów wraca do Bumar
Dziś w siedzibie Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostanie podpisana umowa transferu technologii w związku z produkcją w zakładach Bumar-Łabędy czołgów K2PL. W 2029 roku pierwsze wozy tego typu wyjadą z polskiej fabryki. K2PL to wariant koreańskiego wozu dostosowany do wymagań Wojska PolskiegoPortal_Obronny
Wydaje się zbyt dobre żeby było prawdziwe jak na polskie realia. Przykładali się do tego żeby był transfer technologii i produkcja lub przynajmniej niektórych części i serwisowanie tutaj, coś miało nie wypalić że gotowce kupowaliśmy, i teraz niby znowu mamy być w stanie te czołgi budować w Polsce.
Inwestowanie w armię nic nie da, tylko ofiar będzie więcej
musimy wprowadzić euro zamiast tarczy antyrakietowej