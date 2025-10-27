Spłonął budynek produkcyjno magazynowy firmy Dary Natury
W nocy z piątku na sobotę spłonął budynek magazynowo produkcyjny firmy Dary Natury. Dzięki zaangażowaniu 15 jednostek straży pożarnej udało się ocalić sąsiadujące obiekty. 3 dni wcześniej pożar dotknął innego producenta branży zielarskiej - Herbapol w Lublinieboboliwo
Komentarze (33)
najlepsze
Dodatkowo okazało się, że kupuje ich zioła na alergie, mega mi pomagaj a nawet mogę śmiało powiedzieć, że lepiej niż tabletki z recepty
A serio wystarczy się zastanowić kto chce przeją rynek w PL
@UznanyEkspert: Jednak eksperci są przereklamowani...
nie zrozumiałeś idei tego komentarza i przyczepiłeś się stricte kwestii ukraińskiej