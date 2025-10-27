Rusza proces w głośnej sprawie, że Brigitte Macron jest mężczyzną.
Dziś w Paryżu rusza proces 10 osób, które są oskarżone o nękanie w internecie żony prezydenta Francji - Brigitte Macron. Sprawa dotyczy fałszywych twierdzeń o tym, że pierwsza dama Francji urodziła się mężczyzną.gerwazy-oko
Artykuł manipuluje wieloma faktami, np. pozew przeciwko Natashy Ray, który przegrała, nie dotyczył w ogóle tego, czy Brigitte jest czy nie biologiczną kobietą. Także pozew w Stanach przeciwko Owens nie jest o zniesławienie, czyli o szerzenie nieprawdziwych infirmacji, ale o "cyber bullying". Macronowie nigdy nikogo nie pozwali i niczego nie wygrali w temacie zniesławienia.
https://youtube.com/playlist?list=PLPW2eH9z9CUvJ0Iiv9AQqq2RVAWFFfNZR&si=Ge260ei1z0AsaHP0
@Arivederczi: Jak często dzieci lekarze badają genitalia swoich rodziców? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Creed-Bratton: tak mi się skojarzyło:
@Korda:
Przecież wystarczy przeczytać wpisy. Co tu udowadniać.
@Korda:
Jakim udowodnieniem ? Szur nie uznaje żadnych dowodów, bo to tylko spisek wrogich sił chcących ukryć prawdę oraz zdobyć władzę na światem. Szur uznaje tylko własne teorie i dla niego "dowodem" jest tylko to, co potwierdza jego wizję. Szur i dowody się wykluczają.
Tak z ciekawości i w ramach badań nad szurskością, jakich dowodów oczkujesz tu na wykopie? Co cię przekona o prawdzie?