Kolejny nalot służb na rozmówców Onetu. "Przez nich od jutra nie mam pracy"
Żandarmeria Wojskowa dokonała przeszukania w domu por. rez. Michała Krawczyka w związku z ujawnieniem przez Onet porzucewincenty1
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Żandarmeria Wojskowa dokonała przeszukania w domu por. rez. Michała Krawczyka w związku z ujawnieniem przez Onet porzucewincenty1
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (55)
najlepsze
@hijack5671: Bywa rożnie ale generalna zasada jest taka że: łańcuch jest tak silny jak to jedno jego najsłabsze ogniwo
¯\(ツ)/¯
¯\(ツ)/¯
Struktura hierarchii rodem z II w.ś. to archaizm i nieporozumienie w dzisiejszych czasach.
Szkoda, że pieniędzy nie pozwala barć. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez autora